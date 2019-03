Quelles solutions pour l'entretien des voiries ?

La moitié des routes du pays est en mauvais état et met les automobilistes en danger. En terme de qualité des routes, l'Hexagone est passé de la première place à la septième place. Et les ponts suivent également cette tendance. Un ouvrage sur dix est sérieusement abîmé. Le budget alloué à la voirie devrait cependant passer de 800 à 930 millions d'euros en 2023.



