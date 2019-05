Quelles sont les règles qui entourent les travaux de bricolage ?

Tous les jours de la semaine, les travaux de jardinage et de bricolage sont autorisés, mais uniquement entre dix heures et midi. Durant ce créneau, il est possible de faire du bruit en tondant sa pelouse, utiliser une perceuse ou tout appareil à moteur qui émet du son léger. Pour en savoir plus sur les spécificités locales, il est nécessaire de consulter la mairie pour les détails des autorisations. Le non-respect de ces règles peut entraîner une amende de 68 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.