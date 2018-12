Quels sont les inconvénients du GPS ?

Pour éviter les bouchons pendant les heures de pointe, les automobilistes ont l'habitude de consulter leur GPS. Le village de Civrieux-d'Azergues, dans le Rhône, est souvent le trajet le plus rapide conseillé par l'application, aux dépens des habitants qui tiennent à leur tranquillité. Danger, bruit, pollution... autant d'inconvénients du GPS que les riverains et les piétons inquiets pointent du doigt.



