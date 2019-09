Quels sont les prénoms qui ont la cote ?

JT 13H - Les vieux prénoms ont particulièrement la cote cette année 2019. Emma et Gabriel sont en tête des préférences.

La sortie du livre "L'Officiel des prénoms" pourrait aider les futurs parents. Cet ouvrage permet de découvrir les prénoms qui auront la cote en 2020. Pour cette année 2019, ce sont entre autres les vieux prénoms qui font leur grand retour à l'image de Léontine ou de Léon. Il y a également ceux qui sont peu donnés, mais avec du caractère comme Simon. Par ailleurs, Emma, Jade et Louise ont la cote chez les filles. Tandis que chez les garçons, ce sont Gabriel, Raphaël ou Léo.



