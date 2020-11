Quels sont les produits désormais interdits à la vente dans les grandes surfaces ?

Fin de l’imbroglio. Le gouvernement a précisé, mardi 3 novembre, la liste des produits désormais autorisés à être commercialisés en France le temps du confinement dans les grandes surfaces. Dans un décret précisant un précédent décret, paru au Journal officiel, l’exécutif indique que les magasins "ne peuvent accueillir du public que pour les activités" qui étaient déjà autorisées, notamment l'alimentaire, les journaux et papeterie, les matériaux de construction ou la quincaillerie.

À cette liste s’ajoute "la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de puériculture". Les grandes surfaces doivent donc fermer tous leurs rayons proposant des produits ne figurant dans aucune des catégories précédemment évoquées, à savoir "tous les produits culturels, l’ameublement, les fleurs, les plantes, les livres, ou les jouets", explique à LCI la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD).

"Normalement, l’électroménager ne sera pas autorisé non plus, même s’il y aura peut-être des précisions dans la journée", poursuit la FCD. "Il y aussi la question du maquillage, à savoir si cela entre, ou non, dans les produits d’hygiène." Toutefois, il devrait encore être possible de s'en procurer ce mardi : pour toutes ces nouvelles interdictions, le gouvernement laisse une "tolérance" jusqu'à mercredi, afin que les commerces s’adaptent.