"Qui a donné une place pareille à une noire ?" : vague de soutien pour une boulangère victime de racisme à Levallois-Perret

Un élan de solidarité a donc surgi depuis que la gérante de la boulangerie du Chemin des pains, au cœur de Levallois-Perret, a décrit les attaques dont elle est la cible à la caméra d’un smartphone. Tout ça dans une vidéo, visualisée plus de 560.000 fois, filmée et diffusée en direct sur Facebook. La mairie, que la gérante et l’association accusent d’avoir fermé les yeux sur le problème assure que "la Municipalité de Levallois n’est pas concernée". Sur Twitter, Isabelle Balkany rappelle toutefois que ces actes sont "scandaleux" et préconise à Pauline de porter plainte.