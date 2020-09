Qui est Maryam Pougetoux, vice-présidente de l'Unef qui s'est présentée voilée à l'Assemblée ?

Elle a vu plusieurs députés quitter la commission d'enquête qui l'interrogeait, ce jeudi 17 septembre à l'Assemblée nationale. Des élus LR et une élue LaREM qui souhaitaient protester contre sa présence voilée au sein du Parlement. Ce n'est pas la première fois que Maryam Pougetoux, aujourd'hui vice-président du syndicat étudiant Unef, créé le débat autour du voile et de la laïcité dans le pays.

Âgée de 21 ans, l'étudiante en lettres et métiers de l'édition à la Sorbonne a déjà été sur le devant de la scène en mai 2018, alors qu'elle était présidente de l’Unef à Paris IV-Sorbonne. Son apparition en tant que représentante syndicale dans un reportage de M6 lui avait valu une déferlante de critiques, notamment du ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb. Ce dernier avait estimé que le voile marquait sa "différence" avec la "société française". A Buzzfeed, dans la seule interview qu'elle ait donnée depuis, l'étudiante qui aspire à travailler dans une ONG répondait : "Mon voile n’a aucune fonction politique. C’est ma foi. Après oui, c’est visible, mais ce n’est pas pour autant du prosélytisme. Je dois presque me justifier de mon choix alors que je ne devrais pas".

A Marlène Schiappa, alors secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes qui considérait que son voile était l’expression d’un "islam politique", là encore Maryam Pougetoux avait opposé son désaccord. "Ce n’est absolument pas le cas. On lui donne une signification que moi-même je ne lui donne pas. (…) On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes. A aucun moment je n’ai mis mon voile par volonté politique ou réactionnaire." Et au député LFI Adrien Quatennens qui jugeait incompatible port du voile et responsabilités syndicales, l'arrière-petite-fille de résistant assurait que ça "ne rentr(ait) absolument pas en contradiction (…) Je représente des étudiants, j’ai été élue, on a estimé que j’avais les capacités de mener mon travail syndical, je ne vois pas pourquoi cela devrait poser question".