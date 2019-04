Qui fait partie de la classe moyenne en France ?

Par exemple, si un ménage dispose d'un revenu de 4500 euros (salaires + prestations sociales) et qu'il comprend 2 adultes et deux enfants (soit 2,1 UC), son niveau de vie sera d'environ 2143 euros par mois (4500 divisé par 2,1), soit 25.716 euros par an. Le ménage appartient donc au 7éme décile et à la classe moyenne supérieure.





A l'inverse si ce ménage ne comprend que deux adultes, sans enfant (1,5 UC), son niveau de vie sera bien plus important : 3000 euros par mois (après pondération), soit 36.000 euros par an. Ce ménage appartient alors au 9ème décile et n'appartient plus à la classe moyenne mais à la classe aisée. Il fait partie des 20% des Français les plus aisés.





Pour des ménages percevant moins, par exemple, 2500 euros, une famille avec deux enfants (14.286 euros par an après pondération) appartiendra au 2eme décile et ne sera pas considérée comme classe moyenne mais comme classe populaire. Elle sera même à la frontière avec le seuil de pauvreté, à 150 euros près par mois. Un couple percevant ce même revenu, appartiendra au 5ème décile et sera considéré comme étant de la classe moyenne inférieure (20.000 euros par an après pondération).