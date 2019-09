Qui sont les 3 millions de centenaires "réputés en vie" par l’INSEE ?

À LA LOUPE – Missionnées par le Premier ministre, deux parlementaires alertent sur le suivi des décès en France. Elles ont notamment découvert que 3,1 millions de centenaires sont "réputés en vie". Ont-ils trouvé la fontaine de jouvence ?

Le 28 mai dernier, le Premier ministre missionnait deux parlementaires pour lutter contre les fraudes sociales. Début septembre, la sénatrice UDI Nathalie Goulet et la députée LREM Carole Grandjean ont fait le point sur leurs travaux et présenté une série de pistes pour de futures réformes.

Dans leurs premières conclusions dévoilées à la presse, les deux femmes ont mis en avant une "première urgence". Selon elles, "il y a un vrai sujet autour du suivi des décès en France", en lien avec le RNIPP, acronyme du répertoire national d'identification des personnes physiques, tenu par l'INSEE et utilisé par des organismes de Sécurité sociale. Dans ce répertoire, qu'il faut dissocier de l'état civil, on compte aujourd'hui 14,7 millions de personnes centenaires. Plus étonnant, 3,1 d'entre eux sont "réputés en vie", selon la terminologie officielle.