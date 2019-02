De 22 à 88 ans, qui sont les dix Français qui débattent face à Edouard Philippe dans "La Grande explication" ?

Ils vivent aux quatre coins de la France, n’ont pas le même âge et ne sont pas tous en activité, mariés et responsables d’un foyer. Etudiants, salariés, au chômage ou retraités, sans enfant, parents toujours en couple ou séparés, ce sont dix citoyens, soutiens ou non des Gilets jaunes, aux profils socio-professionnels très variés, et en conséquence confrontés au quotidien à des problématiques tout aussi nuancées, qui se retrouveront sur le plateau de "La Grande Explication" ce mercredi (à suivre à partir de 20h45 sur la 26). Avec une motivation commune tout de même : s’adresser directement au Premier ministre, Edouard Philippe. Que sait-on d’eux ?