Radiation, offre raisonnable, allocations... Les questions que soulève le nouveau décret sur le contrôle des chômeurs

Le demandeur d'emploi s'expose à une suppression des allocations pour un mois s'il refuse à deux reprises et sans raison légitime une offre d'emploi dite "raisonnable". Les critères de ce qui fait une offre raisonnable sont fixés à l'avance, entre le conseiller et le demandeur d'emploi, au sein du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE).





Auparavant, au-delà de trois mois d'inscription à Pôle Emploi, une offre raisonnable était une offre compatible avec les qualifications et compétences du chômeur, et dont le salaire proposé était au moins équivalent à 95% de son salaire antérieur. Après six mois d'inscription, la rémunération dite raisonnable pouvait tomber à 85% du salaire antérieur. Désormais, les règles ont changé - et avec elles, la définition d'une offre raisonnable d'emploi. Car le nouveau décret "abroge la définition du salaire antérieurement perçu qui était pris en compte pour déterminer l'offre raisonnable d'emploi". En d'autres termes, un salaire jugé trop bas par rapport à ce qu'on gagnait avant ne sera plus un critère acceptable pour refuser une offre.