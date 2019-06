RATP, SNCF : que préconise le rapport sur les personnels radicalisés ?

Selon les députés, qui citent le cas de la RATP (agents priant sur le lieu de travail, ou refusant de serrer la main d'une femme), le phénomène de communautarisme, "qui peut constituer un terrain propice à la radicalisation", doit "faire l'objet de la plus grande attention". Ils reconnaissent toutefois qu'il s'agit d'un phénomène "assez difficile à appréhender et à quantifier". Depuis 2005, la RATP a mis en oeuvre successivement une "clause de laïcité et de neutralité" dans les contrats de travail, un "code éthique", un "guide de la laïcité" et une délégation générale à l'éthique, qui a débouché en 2016 sur le plan "travailler ensemble à la RATP".





Pour autant, les auteurs recommandent un renforcement des mesures prévues dans la loi Savary. Ils proposent d'étendre le "criblage" aux métiers de la maintenance portant sur des fonctions "sensibles". Il suggèrent en outre de donner aux entreprises la possibilité d'étendre les enquêtes aux entreprises sous-traitantes ou intérimaires. Le rapport défend aussi la possibilité, pour la société-mère d'un groupe, d'avoir l'initiative de la saisine du SNEAS pour l'ensemble de ses filiales.





Enfin, les parlementaires proposent d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé (c'est-à-dire exerçant des fonctions représentatives) radicalisé sans recueillir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.