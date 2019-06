Radicalisation dans les services publics : les rapporteurs appellent à la vigilance

Après huit mois de travail parlementaire, les députés en charge d'une enquête consacrée à la radicalisation islamiste dans les services publics ont livré leur rapport. Les rapporteurs appellent à la vigilance dans certains secteurs tels que la police municipale et la sécurité privée, les transports et le hôpitaux. Ils estiment que la prévention face à la radicalisation y est insuffisante. Ils proposent ainsi des contrôles renforcés de toutes les professions du service public qui travaillent avec les jeunes ou les personnes vulnérables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.