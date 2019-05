Ramadan 2019 : "Nuit de l'annonce", observation, calcul scientifique... comment est fixée la date du début du jeûne

En 2017, c'est le terme de "Nuit de l'annonce" qui avait été choisi par le CFCM afin d'éviter toute polémique liée à ce "doute" autour de cette date, dont le choix oppose à chaque fois deux écoles : celle favorable à l'anticipation et donc au calcul astronomique du cycle lunaire et l'autre, qui privilégie l'observation de l'astre . En référence au hadith (commentaire oral) du Prophète : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi".





De fait, plusieurs méthodes vont être liées afin d'éviter - notamment lorsque le croissant de lunaire est visible dans un pays mais pas dans un autre - une éventuelle confusion. Ce qui s'est produit par le passé. Le CFCM s'était en effet prononcé pour un début du ramadan le lendemain de la "nuit du doute" quand d'autres pays avaient, eux, décidé que le mois de jeûne ne commencerait que le surlendemain.