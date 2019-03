"Harcelez, tuez et violez des femmes pour progresser" : le jeu vidéo "Rape day" suscite un tollé

"Contrôlez les choix d'un tueur et violeur en série qui rôde pendant une apocalypse zombie", annonçait le texte promotionnel du jeu vidéo "Rape Day"(littéralement "Jour de viol") sur la plateforme de distribution Steam, avant d'en être retiré, jeudi. "Harcelez verbalement, tuez et violez des femmes pour progresser dans l'histoire. C'est un monde dangereux et sans règles. Les zombies aiment manger la chair des humains et les violer avec brutalité mais vous êtes le violeur le plus dangereux de la ville", poursuivait le descriptif de ce jeu qui a suscité une levée de boucliers et des accusations d'apologie du viol.