"Nous ne sommes pas à l'abri d'un drame" : au moins 25.000 ponts sont dans un état préoccupant en France

Selon ces derniers, qui ont sondé plusieurs centaines d'élus locaux, la dégradation de l'état des ponts "a fortement augmenté sur les dix dernières années". Ce qui s'expliquerait par le vieillissement des ouvrages construits dans l'après-guerre et "un sous-investissement chronique dans l'entretien du patrimoine".





Parmi ces ouvrages problématiques, les sénateurs comptent 7% des ponts de l'Etat, 8,5% des ponts des départements, et "probablement 18 à 20%" des ponts des communes et des intercommunalités, selon ce rapport dont l'AFP a eu connaissance mercredi. A cet égard, ils s'étonnent de l'"absence d'un recensement exhaustif des ponts gérés par les collectivités territoriales": "le nombre exact de ponts routiers en France n'est pas connu!" Il y en aurait entre 200.000 et 250.000.