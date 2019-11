Ras-le-bol des agriculteurs : 1000 tracteurs convergeront vers Paris le 27 novembre

Les agriculteurs du grand bassin parisien vont-ils faire vivre aux Parisiens un avant-5 décembre ? Mercredi 27 novembre, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et les Jeunes agriculteurs (JA) ont annoncé que mille tracteurs allaient converger vers Paris dans le cadre d'une mobilisation nationale destinée à exprimer leur "ras-le-bol".

Dans un communiqué, ils avancent plusieurs arguments pour expliquer leur colère : "traités de libre-échange, mesures réglementaires franco-françaises qui plombent la performance des exploitations, les importations distorsives, loi Egalim qui n'est pas appliquée dans son intégralité".

Ils se mobiliseront aussi "pour demander aux distributeurs et industriels de permettre le retour à un revenu décent pour les agriculteurs, et à l'Etat de transformer ses promesses en actes concrets : pas de distorsions supplémentaires". Ils souhaitent également protester contre l'"agribashing", et demander un rendez-vous à Emmanuel Macron.