Rassemblement contre l'antisémitisme à Paris : ce que l'on sait du déroulement de la manifestation

Le mot d'ordre : ça suffit. Ce mardi 19 février, plus de la moitié du gouvernement, des représentants religieux et tous les Français désireux de lutter contre l'antisémitisme vont se rejoindre sur la place de la République à Paris. De nombreuses personnalités sont attendues du côté du boulevard Voltaire, dès 19 heures. Parmi celles-ci, le Premier ministre Edouard Philippe et une vingtaine de ministres.