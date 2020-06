Rassemblement pour Adama Traoré : "Ce que les gens sont venus chercher, ce sont des réponses", selon Rokhaya Diallo

Jets de projectiles, tirs de gaz lacrymogènes, incendies, manifestants sur le périphérique.... Des incidents ont éclaté ce mardi soir en marge d'un vaste rassemblement devant le palais de justice à Paris en hommage à Adama Traoré et pour dénoncer les violences policières. Une manifestation à l'appel du collectif Adama qui avait été interdite, un peu plus tôt dans la journée, par la préfecture de police.

"L'idée, c'est de demander que la police traite tous les citoyens de manière égalitaire. S'il y a des débordements dans les manifestations, la cause n'en est pas moins juste, a poursuivi la journaliste et réalisatrice. Cela a été le cas pour les Gilets jaunes qui demandaient une égalité sociale et économique. Les débordements ne sont pas le fait des initiateurs de la manifestation. Et on ne doit pas perdre de vue le fait que les gens sont dans la rue parce qu'un jeune homme de 24 ans est mort le jour de son anniversaire".

Selon Rokhaya Diallo, l'abondante présence des forces de l'ordre a certainement mis le feu aux poudres : "Lorsque je suis arrivée à la manifestation, j'étais effarée par le nombre de camions de police. J'ai trouvé qu'il y avait une anticipation et une disproportion par rapport à la manière dont on essayait de réguler cette manifestation, et c'est ce qui m'a le plus inquiété", a-t-elle témoigné.