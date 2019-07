Ratification du CETA : c'est quoi le "veto climatique", au cœur de déclarations contradictoires ?

A l'origine, le principe d'un "veto climatique" a été suggéré par un comité d'experts, nommé par le gouvernement, dans le but de rendre le CETA davantage éco-compatible. Ces experts étaient en effet chargés d'évaluer l'impact de cet accord commercial sur l'environnement et la santé humaine. Ensemble, ils avaient alors souligné plusieurs insuffisances et proposé la création d'un veto. C'est-à-dire d'un pouvoir attribué à chaque pays lui permettant de faire valoir ses principes de préservation de l'environnement face aux éventuels investisseurs, dans le contexte d'un affrontement dans les tribunaux d'arbitrage.





Ces tribunaux, qui existent dans le cadre du CETA, ont pour mission de juger les conflits entre les Etats et des investisseurs qui estimeraient leurs profits réduits d'une manière discriminante. Et c'est justement dans le cadre de ces procès que les standards écologiques des Etats pourraient être remis en cause, en l'absence d'un tel veto.