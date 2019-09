RATP : Pécresse propose un "service minimum réel", une idée qui divise au sein de la majorité

TRANSPORTS - La grève très suivie à la RATP a relancé le débat sur l'instauration d'un service minimum garanti imposé dans les transports, à l'initiative de la droite mais aussi au sein de la majorité. La proposition, qui soulève des questions juridiques, dérange au moment où l'exécutif entame des discussions sur la délicate réforme des retraites.

Le secrétaire d'Etat a également estimé, à propos d'une loi instaurant le "service minimum réel", que "juridiquement, c'est compliqué". Dans le cadre actuel de la loi de 2007, le service minimum n'existe pas en tant que tel. "Il n'y a pas de service minimum aujourd'hui en France", confirme ainsi à LCI Fabien Villedieu, délégué Sud Rail. "Il n'est pas possible d'imposer une réquisition d'agents. Le service garanti permet de communiquer à l'avance le plan de transport et d'organiser les équipes."

Car réquisitionner des agents pour les faire travailler aux heures de pointe pourrait être assimilé à une limitation du droit de grève, qui est garanti par la Constitution, y compris dans un service public de transports. "De plus, réquisitionner des agents aux seules heures de pointe paraît difficilement réalisable", avance le syndicaliste, "car on ne se déclare pas gréviste tout en allant travailler le même jour".

Une contradiction entre droit de grève et continuité de service public dont est conscient le sénateur LR Roger Karoutchi, co-auteur d'une proposition de loi en mai 2018 et plus récemment d'un amendement à la loi Mobilités pour renforcer le service minimum en cas de grève. "Le droit de grève n'est pas en jeu et il n'est pas question de mettre les réquisitions dans une loi", assure-t-il. "En revanche, il s'agit de dire que c'est à la SNCF et à la RATP de trouver des solutions avec les syndicats pour assurer ce service minimum aux heures de pointe", estime le sénateur des Hauts-de-Seine, estimant qu'il faudrait pouvoir mobiliser "le tiers des effectifs" pour assurer un service normal à ces heures sensibles. Quitte à menacer les entreprises de transports de les sanctionner en coupant leurs subventions publiques - près de 3 milliards d'euros par an en Ile-de-France - en cas de non respect de ces critères. "La loi de 2007 a prévu que les entreprises fassent 'le maximum' pour que 50% du trafic soit assuré aux heures de pointe. Sauf qu'elle n'a pas prévu de sanction", pointe-t-il.

Des arguments que l'exécutif, embarqué dans de longues négociations sur les régimes spéciaux, ne semble pas avoir l'intention d'écouter pour l'heure.