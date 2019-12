Grève du 5 décembre : train, RER, métro, tram, bus... les prévisions ligne par ligne à Paris et en Île-de-France

Globalement, on ne comptera ce jour-là qu'un seul Transilien en circulation sur 10 côté SNCF. Quant à la RATP, elle prévoit de fortes perturbations sur l'ensemble des lignes de métro, à l'exception des lignes automatiques (1 et 14), avec 11 lignes totalement interrompues.

Une journée noire dans les transports franciliens. La SNCF et la RATP ont dévoilé mardi les prévisions de trafic pour la journée d'action du jeudi 5 décembre, et le trafic sera extrêmement perturbé à Paris et en Île-de-France.

Dans le détail, la SNCF prévoit seulement 3 trains par heure aux heures de pointe sur le RER A (axes Cergy-Poissy), 1 train sur 5 toute la journée sur le RER B (partie nord), 2 trains par heure aux heures de pointe sur le RER C, entre 2 et 4 trains par heure sur le RER D et 2 trains par heure sur le RER E, toujours aux heures de pointe.

Sur la partie RATP du RER A, on comptera 1 train sur 2. Sur la partie RATP du RER B (au sud de Paris), est prévu 1 train sur 3.

La situation sera similaire sur les lignes de train. Aux heures de pointe, on comptera ainsi 1 train par heure sur la ligne H, 2 à 3 par heure sur la ligne J, un bus de remplacement sur la ligne K, 2 trains par heure sur les lignes L, N et P. Aucun train ne circulera sur les lignes R et U. Enfin, on comptera 2 trains sur 3 sur le T4 et 1 sur 2 sur le T11.

A savoir : les lignes E et P seront perturbées dès mercredi 4 décembre, à partir de 20 heures.

Pour connaître la circulation en temps réel : www.transilien.com