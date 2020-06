Transports : trafic quasi-normal à partir de lundi en Ile-de-France, découvrez les prévisions Jusqu’au 22 juin, une attestation de l'employeur demeure nécessaire pour utiliser les transports aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 et entre 16 heures et 19 heures. − Christophe ARCHAMBAULT / AFP

BONNE NOUVELLE - Le réseau francilien de transports en commun retrouvera dès lundi un niveau quasi-normal. Le masque reste obligatoire, tout comme les attestations aux heures de pointe. Voici le détail des prévisions pour la semaine du 8 juin. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'Etat aux Transports, sera l'invité de LCI ce dimanche à 18h pour aborder le sujet.

Retour à la normale ou presque dans les transports en commun d’Île-de-France. A partir de ce lundi 8 juin, "l’ensemble des trains, métros et RER continuent de voir leurs horaires élargis et leur offre augmenter pour avoisiner les 100% sur la plupart des lignes du réseau", annoncent la SNCF, la RATP, Optile et Île-de-France Mobilités. Un recalibrage qui doit permettre d’accueillir quelque 1,5 million de voyageurs par jour, soit un tiers de la fréquentation habituelle avant l'instauration du confinement.

Métro

Dans le métro, la quasi-intégralité des lignes "fonctionneront avec une fréquence de 100 % sur la plage horaire normale", de 5h30 à 1h15. Seule la ligne 7 n'aura pas son fonctionnement normal, avec néanmoins 90 % de trafic. Côté stations, à partir de mercredi, une trentaine vont rouvrir leurs portes. Il en restera alors encore une vingtaine non desservie.

Bus

La fréquence des bus sera assurée à 90% sur le réseau de la RATP et à 100% sur le réseau d’Optile. A la nuit tombée, les bus Noctilien fonctionneront également à 100%.

RER

Concernant le RER, le retour à la normale se poursuit aussi avec 100 % de RER A sur une plage horaire normale de 5 heures à 1h15, "sauf sur les branches Cergy avec une fin de trafic à 22h16 et Poissy à 22h18", précise la RATP. Pour ce qui est du RER B, la fréquence atteindra 100% sur une plage horaire normale, sauf sur la partie Nord. A noter que jusqu’au 26 juin la circulation entre Gare du Nord et Aéroport Charles de Gaulle 2 et la gare de Mitry-Claye sera interrompue dans les deux sens tous les soirs à 23 heures. Les RER C, D, E fonctionneront, eux, jusqu’ à 22 heures, à 100% pour le RER D et le RER E et à 70 % pour le RER C.

Transilien

Sur le réseau Transilien, les trains de banlieue accueilleront les voyageurs jusqu’ à 22 heures, avec une fréquence de 100% pour les lignes H, K, P, R (sauf sur l’axe Héricy, qui fonctionnera à 55%), 80% pour la ligne J et 98% pour la ligne N.

Tram

Pour le Tram, la RATP annonce une fréquence de 100% pour les lignes T1, T2, T3, T5, T6, T7 et T8 sur la plage horaire normale, de 5h50 et 1 heures. De son côté, la SNCF prévoit un train toutes les 12 minutes (de 6 heures à 21 heures) sur chaque branche du T4 et une fréquence de 100 % pour le T11.

Jusqu’au 22 juin, une attestation de l'employeur demeure nécessaire pour utiliser les transports aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h. Le port du masque reste lui aussi obligatoire jusqu'à cette date.