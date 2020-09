Transports et Covid : des accords pour désengorger les métros, RER et Transilien

Pour autant, l'engorgement observé sur certaines lignes aux heures de pointe a encouragé la mise en place par la région Ile-de-France de solutions pour limiter autant que possible l'affluence notamment entre 7h et 9h.

Trois accords de "lissage des heures de pointe" ont ainsi été signés avec les entreprises de grandes zones économiques franciliennes qui s'engagent à moduler l'heure d'embauche de leurs salariés. Objectif ? Permettre par exemple aux salariés d'arriver "plus tôt, à 7h-7h30, un jour puis à 9h30-10h un autre jour", a encore détaillé Valérie Pécresse, en souhaitant "que les entreprises soient des partenaires pour limiter la congestion des transports", à plus forte raison en période d'épidémie.

"On a triplé la désinfection et le nettoyage des transports", a-t-elle ajouté, interrogée sur la crainte de possibles "clusters" dans les transports en commun, en appelant également à "se laver les mains systématiquement dès qu'on sort des transports". Et de souligner : "À ces conditions-là, nous avons les normes les plus strictes au niveau mondial". Enfin, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur a souligné que conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le non-respect d'une distance d'un mètre dans les transports ne posait pas de problème du moment qu'"on met le masque".