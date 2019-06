Rats des villes : aux armes citoyens !

Les rats seraient quatre millions à vivre dans les sous-sols de la capitale. Ces rongeurs ne se contentent plus de coloniser les égouts. Ils ont aussi envahi les parcs. La mairie du 17ème arrondissement de Paris a mis en ligne un site qui permet aux riverains de signaler des rats quand ils en voient. Plus de 4 000 signalements y ont été enregistrés depuis un an.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.