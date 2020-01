Recensement : la France compte 67 millions d'habitants

La population française dépassait les 67 millions d'habitants au 1er janvier 2020, soit une croissance de 0,3% limitée par la baisse continue de la natalité depuis cinq ans, néanmoins plus modérée cette année, a annoncé mardi l'Insee. Il y a eu en France, en 2019, 753.000 naissances (6.000 de moins qu'en 2018) et 612.000 décès (2.000 de plus), soit un solde positif de 141.000 personnes. Ce solde n'a jamais été aussi bas depuis 1946.

L’espérance de vie à la naissance s’établit à 85,6 ans pour les femmes et 79,7 ans pour les hommes. L’écart d’espérance de vie entre les femmes et les hommes reste élevé comparativement aux autres pays d’Europe occidentale, indique l'Insee dans son communiqué. En moyenne dans l'Union européenne, en 2017, l’espérance de vie des femmes est de 83,5 ans et celle des hommes de 78,3 ans.

Le taux de fécondité, qui recule depuis 2015, tend à se stabiliser, s'établissant désormais à 1,87 enfant par femme contre 1,88 en 2018.