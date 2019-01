Recensement de l'INSEE : les Français de plus en plus nombreux, la fécondité en baisse

Les Français sont de plus en plus nombreux. Et sont les champions de la fécondité en Europe, malgré une baisse des naissances depuis quatre ans. Selon les données publiées par l’INSEE mardi 15 janvier, nous étions 66.993.000 au 1er janvier 2019. Une augmentation de 0,3% de la population, comme l’an dernier.





Le solde naturel continue pourtant de baisser. Le vieillissement de la génération des baby-boomers, née dans la période de l’après-guerre, entre 1946 et 1974, provoque l’augmentation du nombre de décès depuis 2010. Parallèlement, les naissances baissent, pour la quatrième année consécutive.