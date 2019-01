Recensement : le nouveau visage de la France

L'Insee vient de dévoiler les tous derniers résultats du recensement de la population. Les chiffres sont en hausse sur une partie du territoire. Avec les problèmes immobiliers et le coût de la vie, Paris perd 12 000 habitants chaque année. Selon les spécialistes, on quitte également les Ardennes ou le Centre de la France, là où l'économie est en panne. La population fuit essentiellement vers la région Île-de-France et les grands pôles urbains de province.



