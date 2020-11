Reconfinement : les professions médicales appellent les patients à "continuer de consulter"

Quand confinement rime avec traitement. Pour ne pas subir "à nouveau une perte de chance", les ordres de médecins ont appelé ce lundi leurs patients à "continuer à consulter". Pharmaciens, infirmiers, dentistes, kinés, sages-femmes et podologues… ces professions ne veulent pas en effet revivre les dommages collatéraux du premier confinement.

Redoutant une deuxième vague épidémique "plus virulente et plus dure encore que la première", les sept ordres professionnels affirment dans un communiqué qu'"il faut cette fois impérativement éviter les retards de diagnostic et de prise en charge" constatés au printemps. Contrairement à la première vague de Covid-19, "les cabinets et les officines restent ouverts" et "assurent les soins", sur place, à distance ou à domicile, "dans des conditions optimales de sécurité sanitaire", assurent-ils.