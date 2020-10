Les bars et restaurants vont refermer : "C'est un choc terrible, le deuxième de l'année"

Un coup dur pour les professionnels du secteur. "On va être obligé de faire avec", se désole auprès de LCI Alexis Pineau, patron de bar Le Shaft à Nantes. "Pour nous, c'est compliqué parce qu'on a pris le premier confinement. Aujourd'hui on se retrouve bloqué avec un reconfinement, une refermeture."

"C'est un choc terrible, c'est le deuxième choc terrible de cette année", ajoute Didier Dantzikian, patron du Red Dog Café, un bar-restaurant de Lyon. "La première fois, on nous a appris qu'on serait confiné (...) et qu'il fallait tout clôturer à partir de minuit, ce qui n'était pas pratique pour la marchandise. Là, on a un peu plus de temps mais c'est pareil, c'est demain. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas anticiper un peu plus ce genre de mesures."