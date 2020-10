Reconfinement : peut-on annuler un séjour et se faire rembourser ?

Puis-je annuler et me faire rembourser ma semaine d'hôtel ? Ma location Airbnb ? Et comment procéder ? C'est un casse-tête auxquels ont été confrontés de nombreux Français au printemps dernier, lorsque le premier confinement a compromis les projets de vacances, de Pâques en l'occurrence, de nombreuses familles. Si l'annonce de ce reconfinement coïncide avec la fin des vacances de la Toussaint en France, la question risque tout de même d'en tarauder certains. Pour l'heure, aucune nouvelle mesure spécifique concernant les annulations d’hébergement n'a été annoncée. Par comparaison, au printemps dernier, l’annulation donnait droit pour rappel à un bon d’achat valable 18 mois.

Une politique toujours d'actualité chez les hébergeurs, comme Accor. Contacté par Le Figaro, l'hôtelier précise que pour un séjour réservé auprès des hôtels du groupe (Ibis, Novotel, Sofitel…) avant le 30 juin et prévu avant le 31 décembre inclus, l’annulation donne droit à un avoir valable un an et demi. Pour les séjours réservés après le 1er juillet, les conditions de vente habituelles s’appliquent. Concernant les clients qui ont réservé un tarif flexible directement auprès des établissements du groupe, ces derniers peuvent annuler leur séjour jusqu’au jour de leur arrivée sans pénalité. Dernier cas de figure : si l'hôtel réservé est fermé pendant la période du séjour, il est possible d'annuler sa réservation et d'être remboursé sans pénalité, indique le site.