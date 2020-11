Reconfinement : près de 4 Français sur dix n'en dorment plus

Pour François Kraus, le directeur du pôle Politique et Actualité à l’Ifop, les Français risquent en effet d’avoir plus de mal à vivre ce second confinement, "notamment en raison d’un risque de saisonnalité, dans la mesure où, on le sait, les dépressions saisonnières se manifestent classiquement en novembre, période où la raréfaction des relations sociales et la baisse des températures, augmentent les états anxieux et dépressifs".

Alors que la pandémie du nouveau coronavirus progresse, que le reconfinement risque de s'étirer jusqu'aux fêtes de Noël, et que la crise économique s'installe, les Français sont-ils à bout ? Une chose est sûre, leur moral est en baisse par rapport au premier confinement. Ils étaient ainsi 20% à le qualifier de "mauvais" en mars et sont désormais 28% à le penser, selon une enquête de l'Ifop, commandée par Consolab, un site dédié aux comparatifs et aux guides d'achat.

A ce blues saisonnier s'ajoute, dans le contexte actuel, une inquiétude grandissante liée au sentiment d’une crise sans fin. Et ce cocktail explosif favorise, selon notre expert, "une usure psychologique générale qui affecte en particulier les personnes déjà fragilisées avant le confinement pour des raisons diverses et variées". Résultat, 27% des Français souffrent de nervosité ou d'anxiété depuis l'annonce de ce second confinement. Avec une proportion non négligeable chez les femmes (32% contre 21% des hommes) qui sont généralement plus sujettes aux périodes de stress.

Par ailleurs, 12% des personnes interrogées connaissent des épisodes de dépression. Autre impact, et non des moindres, 38% des Français souffrent de troubles du sommeil (parmi eux, 31% sont des hommes et 44% sont des femmes) depuis le début de cette nouvelle période de restrictions. Selon François Kraus, "ces troubles psychologiques sont étroitement liés au niveau d’isolement : plus on est isolé socialement, plus on est fragile sur le plan psychologique. Or le niveau d’isolement social des Français n’a jamais été aussi élevé, analyse-t-il. Ce qui peut être particulièrement préoccupant pour les personnes âgées ou les personnes isolées sur le plan social".