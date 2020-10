Reconfinement : peut-on se faire rembourser son vol ou son voyage en train ?

S'agissant des billets TER en correspondance, ces derniers peuvent être annulés sans frais jusqu’au départ du train depuis la rubrique "Mes commandes" du site internet. Passé ce délai, le remboursement est à demander au service clientèle uniquement, dans un délai de 60 jours. Pour précision, en cas d’échange, l'éventuelle différence tarifaire est à la charge du voyageur.

Concernant l'aérien, Air France n'a pas eu besoin d'adapter non plus sa politique commerciale aux annonces de mercredi soir, précise la compagnie à LCI tout en rappelant que le report d'un voyage ou son échange contre avoir remboursable était déjà possible et ce quelle que soit la raison, liée ou non au confinement, et que le vol soit annulé ou non. Ceci vaut pour les voyages déjà réservés ou non, jusqu’au 31 mars 2021.