Reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger : ce que prévoit la circulaire du gouvernement

Et pour cause : pas de reconnaissance automatique de filiation dans cette circulaire, qui sera diffusée une fois rendu l'avis de la Cour de cassation censé entériner une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Contrairement à ce qu'indiquait France Info, une information confirmée par le délégué général de la République en marche Stanislas Guerini, la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger avec leurs "parents d'intention" ne sera pas automatique. Nul changement, donc, entre ce que prévoit la loi et ce qu'il adviendrait après l'écriture de la circulaire, mais une clarification.





Puisque la "situation formidablement hypocrite", pour citer Stanislas Guerini, selon laquelle "seul le père, donneur de spermatozoïdes, est reconnu", que fallait-il comprendre ? Sollicité par LCI pour y voir plus clair, le ministère de la Justice a précisé que cette circulaire n'entraînait "pas une reconnaissance automatique" de la filiation et que "la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation" en la matière permettait "la transcription de l'acte de naissance à l'égard du père et l'adoption de l'enfant par le conjoint ou la conjointe du père".





En d'autres termes, le parent d'intention, père ou mère (ce qui inclut donc les couples gays, ndlr), "doit toujours passer par un processus d'adoption pour voir sa filiation reconnue par l'état-civil français", a indiqué la ministre de la Justice Nicole Belloubet devant l'Assemblée nationale, mardi 10 septembre, dans l'après-midi. "Cette circulaire vise à homogénéiser les pratiques administratives", là où il restait de juridiction qui ne permettaient pas ce processus d'adoption. Et la ministre de préciser : "Le père biologique sur l'acte civil étranger bénéficie d'une retranscription directe sur l'état-civil français."