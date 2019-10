Reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris : le chantier tourne au ralenti

JT 20H - Elle devait être reconstruite en cinq ans. C'est un engagement d'Emmanuel Macron pris le lendemain de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Six mois après, le chantier est presque à l'arrêt.

Les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris sont presque à l'arrêt. Les entreprises sur place se sentent bridées par une accumulation de contraintes et des règles qui se sont durcies. Le nombre de personnes sur le chantier est limité à une quarantaine et le temps de travail est réduit. Le protocole de protection contre le plomb impose aux ouvriers une combinaison et des masques à respiration ventilée.



