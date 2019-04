Reconstruction de Notre-Dame : dons ou impôts, quelle est la solution la moins coûteuse pour l'Etat ?

LCI : Certains préféreraient passer par le financement public et donc par l’impôt, et évoquent l’idée d’un "ISF Notre-Dame" qui taxerait les plus riches. Est-ce envisageable ?





Aurélie Carlier : Il me paraît plus sain d’être sur un financement volontaire, sur du don, que d’instaurer un impôt en plus. Après il peut y avoir un financement un peu hybride avec une partie en impôt. Cela dépendra de la hauteur à laquelle l’Etat va souhaiter contribuer directement à l’effort de reconstruction. Mais s’il y a suffisamment de dons, il me semble que le schéma économique vertueux serait d’inciter les dons et d’envisager l’impôt en dernier recours.





Transformer cet élan de générosité en impôt ne me paraît pas très cohérent, sauf si on réfléchit à un impôt plus global pour protéger le patrimoine. Est-ce que cette catastrophe ne va pas nous inciter à faire un peu plus attention à notre patrimoine ? Et est-ce qu’à ce moment-là on ne peut pas réfléchir à la création d’un impôt patrimoine ou plutôt à l'affectation d'un impôt existant au financement et à l'entretien du patrimoine ?





LCI : Don ou impôt : lequel est le plus avantageux pour l’Etat ?





Aurélie Carlier : Quand l’Etat lève un impôt, ça lui coûte de l’argent. Il doit le calculer, mobiliser son administration, faire des campagnes d’information. Les impôts taxant les plus riches, comme l’ISF en son temps et l’IFI aujourd’hui, sont chers à collecter. Alors que le don, c’est l’organisme qui le reçoit qui en paye les frais de collecte. J’aurais donc tendance à penser que le don ne coûtera pas très cher à l’Etat. Je fais référence à ce qui existe aujourd’hui. Si demain est créé un nouvel établissement public pour le patrimoine, chargé notamment de recueillir les donations pour Notre-Dame, ça sera différent puisque la collecte impliquerait la création d'une nouvelle structure publique, forcément coûteuse.





Si on s’éloigne de la simple levée des dons, certes les réductions d’impôts coûtent de l’argent à l’Etat, mais jamais à hauteur de l'économie corrélative générée en dépense publique. Par exemple lorsque l’Etat lève un nouvel impôt, cet argent lui revient à 100% mais il le redistribue aussi à 100% pour financer une dépense. Alors que s’il récupère de l’argent via un organisme d’intérêt général ou une fondation, cela ne lui coûtera que 66% voire 60%. Et il n’aura pas de frais de collecte.