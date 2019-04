Reconstruire Notre-Dame : pour encourager les dons, une fiscalité avantageuse

"Nous allons voir avec le gouvernement quel dispositif spécifique nous mettons en oeuvre, mais bien évidemment l'Etat sera là auprès de tous nos compatriotes pour reconstruire" et il "assumera ses responsabilités", a affirmé sur France Inter le ministre de la Culture, Franck Riester. Une source proche du dossier citée par l'AFP indique enfin que des propositions ont été faites au président de la République mardi midi sur cette question et que "cela impliquerait de changer la loi".





"A priori, les Français n’ont pas besoin de déduction fiscale pour donner pour Notre-Dame. Même les plus riches !", a affirmé dans Le Monde une source du ministère de l'Économie et des Finances. Gilles Carrez, député (LR) de la Commission des

finances, a également observé dans le quotidien qu'avec cette niche sur le mécénat, "c'est la collectivité publique qui va

prendre l'essentiel" des frais de reconstruction en charge, ajoutant que "c'est tout le problème de ce genre de dispositif : ça peut poser un problème budgétaire".





"Si on veut plus de justice fiscale, le mécénat n’est pas la meilleure des choses", abonde Joël Giraud, rapporteur (LREM) du budget, toujours dans Le Monde. "Les 300 millions de dons annoncés vont se traduire par 180 millions d’euros de réductions d’impôts à prélever sur les contribuables lambda", a ajouté dans un communiqué le député, qui s'était déjà opposé par le passé au dispositif français d'incitation au mécénat. Et il n'était pas le seul. Dans un rapport publié à l'automne, la Cour des comptes avait appelé à "mieux encadrer" le mécénat d'entreprise, en raison de son coût jugé excessif pour les finances publiques. Ce coût a été multiplié par dix en 15 ans, pour atteindre près de 900 millions d'euros par an, selon les magistrats financiers.