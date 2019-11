Recueilli en septembre par un zoo-refuge, l’ours Mischa, symbole des souffrances animales, est mort

Les images de l’ours Mischa, récupéré dans un état critique à la mi-septembre alors qu’il vivait chez un couple de dresseurs-montreurs d’ours du Loir-et-Cher, avait frappé les esprits il y a deux mois. A tel point que la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, avait interdit tout spectacle le mettant en scène et imposé que des soins lui soient prodigués rapidement.

Malheureusement, malgré la bienveillance et l’attention continue des soigneurs du zoo-refuge La Tanière, à Nogent-le-Phaye, le plantigrade s’est éteint, mardi 12 novembre. Alors qu’il avait repris un peu de poil de la bête en passant de 160 kilos, son poids à son arrivée au refuge, à 200 kilos, Mischa n’a pas survécu à une intervention destinée à soigner ses importants problèmes respiratoires. "On a perdu Mischa, ça vient d'arriver', s’est lamenté Patrick Violas, le fondateur de La Tanière, cité par L’Echo Républicain. 'Tout a pourtant été fait dans les règles de l'art. Il y avait sept vétérinaires, un anesthésiste, un cardiologue et un spécialiste de l'échographie."