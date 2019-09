Réforme de l'assurance chômage : ce qui attend les chômeurs à partir du 1er novembre

CHANGEMENT - De novembre 2019 à avril 2020, les nouvelles règles de l'assurance chômage vont entrer en vigueur. Conditions d'ouverture des droits, calcul du montant et de la durée d'indemnisation, paiement des cotisation, ouverture aux indépendants et aux démissionnaires : quels sont les points essentiels de la réforme ?

Accès à l'allocation : il faudra travailler plus sur une période plus courte

L'ouverture des droits aux allocations chômage sera possible, à partir du 1er novembre 2019, pour ceux qui ont travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois, c'est-à-dire "au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées". Auparavant, il fallait travailler 4 mois sur les 28 derniers mois. La durée minimale d'indemnisation passe également de 4 à 6 mois. Quant à la durée maximale d'indemnisation, elle est toujours de 2 ans pour les allocataires de moins de 53 ans, de 2 ans et demi pour les 53-55 ans, et de 3 ans pour ceux âgés de plus de 55 ans.