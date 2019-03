Reforme de la fonction publique : le vrai du faux

C’est la première grande reforme adoptée en Conseil des ministres depuis les gilets jaunes. Le gouvernement a finalement décidé de modifier le regime des fonctionnaires et on entend déjà plusieurs affirmations sur cette réforme. Avec celle-ci, les fonctionnaires pourront être licenciés comme des salariés du privé, ils seront payés au mérite, et les retraites seront calculées comme dans le privé...



