Ce qu'il faut savoir sur la réforme des retraites avant la journée d'action du 5 décembre

Le projet s'accompagne de la suppression progressive des régimes spéciaux de retraite, qui coûteraient, selon le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, 8 milliards d'euros par an . Parmi ces régimes spéciaux, ceux de la SNCF et de la RATP sont particulièrement visés par l'exécutif. L'hypothèse de faire jouer une " clause du grand-père " permettant de prolonger les régimes spéciaux pour les bénéficiaires actuels a été évoquée, mais aussi battue en brèche au sein de l'exécutif.

Dans le projet de l'exécutif, le système universel de retraite doit progressivement se substituer aux multiples régimes actuels, en théorie pour assurer une plus grande égalité entre les Français. C'est le principe du régime par points qui a été retenu, et qui doit, selon le gouvernement, permettre que "chaque euro cotisé donne les mêmes droits pour tous". En contrepartie, si l'âge légal de départ à 62 ans n'est pas modifié, la réforme instituera un "âge pivot" - potentiellement 64 ans - à partir duquel la liquidation des droits permettra de toucher une retraite complète.

Depuis sa présentation, le principe du régime universel est contesté par les syndicats et l'opposition. Au-delà du sujet des régimes spéciaux, le passage à une retraite à points doit permettre, selon l'exécutif, de mieux prendre en compte les carrières professionnelles "accidentées" ou encore la situation des mères célibataires. Il doit surtout assurer l'équilibre budgétaire du système de retraite à la française à long terme.

Pour autant, le bien-fondé du nouveau régime a été contesté. Une récente étude du l'Institut de la protection sociale (IPS) a sévèrement remis en cause les bienfaits présumés de cette réforme, jugeant qu'elle serait moins-disante pour les parents de familles nombreuses, qui perdraient ainsi au change, ainsi que pour les mères de famille ayant connu des interruptions de carrière, ou les cadres supérieurs qui seraient poussés à épargner ailleurs, créant une brèche dans l'égalité de traitement.

Les syndicats estiment en outre, à l'opposé du gouvernement, que le nouveau calcul des pensions sera également moins disant, en se basant sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 25 meilleures années. Ils estiment également que la pénibilité et les carrières longues ne seront pas suffisamment prises en compte.