Réforme des retraites : ce qu'en pensent les Français

Alors que le gouvernement entame un nouveau round de concertation avec les partenaires sociaux, la réforme des retraites inquiètent la majorité des Français.

Dans le cadre de la concertation sur la réforme des retraites, syndicats et patronats sont attendus à Matignon à partir de ce 5 septembre 2019. Un sujet qui n'a pas fini d'alimenter les débats. Si certains s'inquiètent pour leur carrière et la manière dont il faut profiter de sa retraite, pour d'autres, c'est l'incompréhension qui prévaut. Et puis, il y a ceux qui préfèrent ne pas se poser des questions. Pour beaucoup, c'est l'âge de départ à la retraite qui préoccupe. Dans l'attente du contenu de cette réforme, l'inquiétude et l'incertitude règnent.



