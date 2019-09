Réforme des retraites : l'inquiétude monte

Alors que seules les tranches d'âge de plus de 50 ans étaient concernées par la réforme des retraites, ce sujet inquiète désormais les plus jeunes. Le refus du changement se manifeste chez les actifs dès 35 ans également. Un sondage Ifop pour le JDD stipule que 66% de la population ne font confiance ni à Emmanuel Macron ni à Edouard Philippe concernant cette réforme. Ils sont 41% à dire que celle-ci n'est pas nécessaire. Que décidera le gouvernement ? Comment fera-t-il passer cette réforme ?



Ce dimanche 1er septembre 2019, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle de la réforme des retraites qui inquiète de plus en plus les Français. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End 01/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.