Réforme des retraites: quid des indépendants et des professions libérales ?

Avocat, expert-comptable ou infirmière libérale... Pour ces indépendants, l'annonce d'une cotisation unique à plus de 28% a fait l'effet d'un coup de massue. Le passage à ce taux serait progressif et étaler sur plusieurs années. Ces professionnels espèrent que les négociations, engagées dès la semaine prochaine, pourront apaiser leur crainte.



