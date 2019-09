Réforme du bac : pour Jean-Michel Blanquer, "beaucoup de choses peuvent évoluer"

Interrogé sur "l’école de plus en plus inégalitaire", Jean-Michel Blanquer a préconisé de "remonter à la racine", c’est-à-dire aux premières années d’enseignement. "Les inégalités s’installent très tôt, l’école de la République doit compenser cela". Le ministre a rappelé la mise en place du dédoublement des classes CP et CE1 bientôt étendue aux grandes sections de maternelle dans les zones prioritaires, et la limitation à 24 élèves des grandes sections, CP et de CE1 "à l’horizon de la fin du quinquennat".