Réformes Blanquer : pourquoi les enseignants sont dans la rue ce samedi

Mais c'est un amendement au projet de loi qui a mis le feu aux poudres : s'il est adopté, il donnera naissance à des "établissements publics des savoirs fondamentaux", dont l'objectif sera de rassembler en une seule entité un collège et une ou plusieurs écoles du même secteur. Ce qui fait redouter à certains la disparition des directeurs d'école. Le texte a été voté le 19 février par l'Assemblée nationale et doit encore passer en mai devant le Sénat.





A la veille de cette journée d'action, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a écrit vendredi aux enseignants une lettre de soutien, les présentant comme à "l'avant-garde du progrès social". "Vous êtes les premiers acteurs des politiques scolaires, qui se situent à l'avant-garde du progrès social. A ce titre, tous les Français vous doivent gratitude et respect", écrit le ministre dans son courrier, consulté par l'AFP. "Je sais que je peux compter sur votre engagement", poursuit-il.





Parmi les rassemblements prévus, en région parisienne, les enseignants se sont notamment donnés rendez-vous à 14h au Panthéon et à 13h au RER B La plaine Stade de France. Dans l'est de la France, des rendez-vous sont également prévus à 10h30 devant l'inspection académique de Vesoul, et à 13H30 devant le rectorat de Besançon .