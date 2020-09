Refus d'accès à cause d'un décolleté : des Femen manifestent au musée d'Orsay

Mercredi, une jeune femme publiait un texte sur la même plateforme, accompagné d'une photo de la robe incriminée. Elle y décrivait la manière, selon elle, dont des employés du musée ont refusé de lui laisser librement accéder aux expositions et réclamé qu’elle passe une veste sur ses vêtements. "Je me sens vaincue, obligée, j'ai honte, j'ai l'impression que tout le monde regarde mes seins, je ne suis plus que mes seins, je ne suis qu'une femme qu'ils sexualisent, mais je veux entrer dans le musée", décrit-elle dans ce post retweeté plus de 23.000 fois en quelques jours.