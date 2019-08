Réglementation des trottinettes électriques : comment font nos voisins ?

En l'absence de réglementations, les trottinettes électriques sont à l'origine de nombreux accidents parfois graves. Certains pays comme l'Espagne ou l'Allemagne ont pris le devant en la matière. En Espagne, il est interdit de rouler sur les trottoirs, la vitesse est limitée à 25 km/h et le port des écouteurs est banni dans certaines villes. Des règles plus ou moins respectées. Dans le pays, le ministère des Transports souhaite légiférer sur l'usage des trottinettes électriques à la rentrée.



