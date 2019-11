Regroupement familial, asile, travailleurs qualifiés... les (vrais) chiffres de l'immigration en France

Selon les statistiques officielles, 255.956 personnes sont entrées régulièrement en France en 2018, ce qui représente une hausse globale de 3,4% par rapport à 2017. Le principal motif d'immigration légale était familial, avec plus de 90.000 entrées (hausse de 1,5% en un an), suivi des étudiants (83.082 entrées, +3,4) et des entrées pour raison humanitaire (33.981, - 6,7%).

Alors que les flux migratoires irréguliers vers l'Europe apparaissent en baisse en 2019 (- 29% selon des chiffres provisoires), la demande d'asile a fortement augmenté en France, avec une hausse de 22% en 2018, puis de 7% sur les huit premiers mois de 2019, d'après les statistiques de l'Ofpra. La France, l'Espagne et la Grèce enregistrent ainsi les plus fortes hausses, tandis que les autres Etats européens connaissent une baisse des demandes. En France, 30% des demandes d'asile viennent de personnes qui ont déjà effectué cette démarche dans un autre pays de l'UE, laissant comprendre que la tendance à la hausse vient en particulier de ce que l'on nomme les "mouvements secondaires", à savoir d'un pays de l'UE à un autre.

Les demandeurs d'asile, depuis 2018, sont principalement des ressortissants d'Afghanistan (6.585 demandes), de Géorgie (6.160 demandes), d'Albanie (5.609 demandes) et de Guinée (4.268 demandes). Les plus fortes hausses de ces demandes viennent de ressortissants de Géorgie (+ 61%) et d'Albanie (+ 23%), des pays qui figurent pourtant sur la liste des "pays sûrs", et qui ne sont donc pas prioritaires en matière d'asile.