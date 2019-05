Rejet du recours de Caster Semenya contre l'injonction à suivre un traitement : "Des règles sexistes et discriminatoires"

De son côté, Mathieu Reeb, secrétaire général du tribunal arbitral, défend la décision de l'instance juridique en précisant que le "TAS n'a pas validé le règlement de l'IAAF. Il a simplement rejeté les requêtes de Semenya. C'est à l'IAAF maintenant de travailler sur son règlement pour l'adapter en fonction des réserves posées par le TAS".





Caster Semenya elle-même, visiblement, ne s'y est pas trompée. Ce mercredi, elle a tweeté : "Sometimes it's better to react with no reaction". Littéralement : "Parfois, il est mieux de ne pas réagir du tout." Et d'assurer que "la décision du TAS ne l'arrêtera pas". Selon nos confrères de L'Equipe, l'athlète et son équipe envisagent toutefois de faire appel de cette décision.